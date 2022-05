41-jarige man uit Boekel overlijdt plotseling door longembolie bij halve Ironman op Mallorca

BOEKEL - Bij een halve Ironman op Mallorca is afgelopen zaterdag de 41-jarige Vincent van Hemert uit Boekel plotseling overleden. Uit onderzoek is gebleken dat de gevolgen van longembolie (een bloedpropje in de longen) hem fataal zijn geworden. Zijn collega's in de sport en bij de brandweer in Soesterberg reageren verslagen. ,,Het was een graag gezien persoon", vertelt coach Marcel Gierman.

Twee jaar lang trainde Vincent van Hemert naar zijn hoofddoel: deelnemen aan de Ironman in Frankfurt die plaatsvindt op 26 juni. Maar eerst zou hij op zaterdag 7 mei de halve triatlon op Mallorca overmeesteren.



De zogenoemde halve ‘Ironman’ bestaat uit 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21 kilometer hardlopen. Zover kwam het helaas niet.



De Boekelnaar had pas een meter of 100 gezwommen voordat de zwemwacht opmerkte dat het niet goed met hem ging. In een noodhulpboot en later in een tent langs de kant werd de triatleet gereanimeerd. Maar de hulp mocht niet meer baten. De organisatie van Ironman Spanje bevestigde later zijn overlijden in een bericht op Facebook.

Van Hemert klopte twee jaar geleden bij personal trainer Marcel Gierman (48) aan, op aanraden van een collega die net als de Boekelnaar brandweervrijwilliger in Soesterberg is.



,,Hij kwam voor triatlon, specifiek voor de hele Ironman in Frankfurt”, zegt Gierman. De vrijdag voor de triatlon kwam Van Hemert nog bij hem: hij had volgens de trainer nog vragen over het inpakken van zijn fiets en looptas. En hij wilde nog het een en ander weten over wisselzones.



Gierman noemt de dag dat Van Hemert overleed zijn 'zwartste dag als coach’. ,,Het overlijden komt zo onverwachts.” In de 25 jaar dat de coach - die ook voetballer Rafael van der Vaart en handbalster Estavana Polman trainde - dit werk doet, heeft hij nog nooit zoiets meegemaakt, vertelt hij.

Oude boerderij in Boekel

Gierman: ,,Ik maakte wekelijks schema’s voor hem en vroeg hem hoe het ging. Hij werd steeds fitter. Het was een drukke baas. Hij zat bij de brandweer, deed aan triatlon, had verkering, én had pas een oude boerderij gekocht in Boekel.”



De triatleet die eigenlijk uit het dorpje Soesterberg bij Utrecht komt, verhuisde zo’n driekwart jaar geleden naar Brabant. ,,Hij had zijn woning verkocht in Soesterberg, zag een oude boerderij in Boekel en dacht: dat ga ik doen, daar zie ik een toekomst in. Hij wilde de boerderij opknappen en was al flink bezig geweest. De stroom, het stucwerk, nieuwe kozijnen: alles had hij zelf gedaan.”

Kartrekker in de groep

Volgens Gierman was Van Hemert niet alleen een goede sportman, hij had ook een goed luisterend oor. ,,Ik ben coach van meerdere atleten. Iedereen komt bij mij met hun verhaal voor coaching, maar hij was ook in mij geïnteresseerd als persoon.”



Ook bij mede-triatleten, met wie hij met 40 man in een groepsapp zit, heeft de atleet een positieve indruk achtergelaten. ,,Sommigen kennen hem alleen uit de app, maar hebben een band met hem opgebouwd. Hij was een kartrekker in de appgroep.”



Wanneer het afscheid van de atleet plaatsvindt, is niet bekend. Vanwege het onderzoek naar zijn dood is zijn lichaam nog op Mallorca.

