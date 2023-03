44 afdelingen van JBZ voeren donderdag actie: ‘Medewerkers zijn echt boos’

Sporthal Mier­lo-Hout gaat overdag dicht: gymles voor 450 schoolkin­de­ren op de tocht

HELMOND - De sporthal van volleybalclub Polaris in Mierlo-Hout gaat per 3 april overdag op slot. Openbare basisschool ’t Hout kan hier dan geen gymles meer geven. De school gebruikt de hal vijf dagen per week voor 450 leerlingen.