48 uur op de barkruk bij feestje De Biezen: zere konten en een biertje erbij

Zo stil als op zondag was het vrijdag en zaterdag niet, maar Awakenings leek minder overlast te geven

HILVARENBEEK - Er lag een vergrootglas op Awakenings. Na de klachtenregen van vorig jaar moést de overlast nu minder zijn. Of dat gelukt is? Door de barre weersvoorspellingen duurde het technofestival in ieder geval een dag korter.