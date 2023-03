5 x uittips voor dit weekend in Bergen op Zoom (4 en 5 maart)

indebuurt.nlHet weekend staat voor de deur! Tijd om er even lekker op uit te gaan. Er is genoeg te doen in Bergen op Zoom en omgeving: dit zijn onze uittips voor het weekend van 4 en 5 maart 2023.

Benefietconcert

Op televisie en via social media: de afgelopen weken zag de wereld hoe Turkije en Syrië geraakt werden door meerdere aardbevingen. De slachtoffers hebben nog altijd hulp nodig. Daarom organiseren verschillende organisaties in Bergen op Zoom op zondag 5 maart een benefietconcert in Gebouw-T. Het programma begint om 15.00 uur.

Bezoek het waterschap

Altijd al willen weten wat er met het afvalwater gebeurt dat door het afvoerputje verdwijnt? Ga dan langs bij de open dag van waterschap Brabantse Delta. Het persstation in Bergen op Zoom opent haar deuren op zaterdag 4 maart van 11.00 en 15.00 uur.

Verborgen Vesting

Altijd al meer willen weten over de geschiedenis van Bergen op Zoom? Dan moet je op zondag 5 maart bij de archeologietour door de Verborgen Vesting zijn. Stichting In den Scherminckel vertelt je alles over de opgravingen en het tot stand komen van de vesting, maar ook over andere vestingwerken in Bergen op Zoom.

De entree bedraagt 8 euro per volwassene. Aanmelden kan hier.

Ontdek de Auvergnepolder

Vroeger beschreven als de Heer Boudewijnspolder en ooit voor een deel verdwenen onder water. Tijdens een rondleiding door de Auvergnepolder leer je meer over de natuur en geschiedenis van het natuugebied. De excursie start op zondag 5 maart om 10.00 uur bij het monument 1953 op de Slikkenburgseweg/Ignatiusdijk. De route is zo’n acht kilometer lang. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Bumba Show

Er dit weekend op uit met de kleintjes? Dan zit je zondag goed in Theater de Maagd tijdens de Bumba Show Bumbina komt spelen. Er zijn twee voorstellingen: een om 13.30 uur en een om 16.00 uur. Een kaartje koop je voor 19,25 euro via de website van het theater.

