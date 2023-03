500 tot 800 nieuwe huizen aan de noordkant van Gemert

GEMERT – Het worden er ergens tussen de 500 en 800. Maar hoeveel nieuwe woningen er precies worden gebouwd in de nieuwe wijk ten noorden van Gemert, dat is nog niet bekend. Het plan daarvoor moet wel eind dit jaar klaar zijn.

De nieuwe wijk komt op het terrein tussen de Groenesteeg en de Deel, het gebied de Deelse Kampen. Dat is 27 hectare groot. Het nu nog landelijk ogende gebied ligt precies ten westen van de Boekelseweg en de al bestaande nieuwbouwwijk Doonheide.

,,Het is nog te vroeg om al meer te zeggen over het exacte aantal nieuwe huizen dat daar komt en hoe het eruit komt te zien”, meldt wethouder Hanneke Coppens (CDA) van Ruimtelijke Ordening. ,,We gaan al wel aan de slag met de grote lijnen voor de opzet van deze uitbreidingswijk.”

Kant en klaar plan

In december 2021 heeft het gemeentebestuur de wet voorkeursrecht gemeenten ingesteld voor dat gebied. Als gevolg daarvan mogen de grondeigenaren daar hun percelen alleen maar verkopen aan de gemeente Gemert-Bakel.

Quote Wat voor huizen er precies komen, welk bouwtype, in welke prijsklas­se en wat de bouwdicht­heid wordt, dat is allemaal nog niet bekend

,,Voorwaarde is wel dat er binnen drie jaar nadat deze wet van toepassing is verklaard, er ook een kant en klaar bebouwingsplan ligt”, aldus Coppens. ,,Daar gaan we nu mee aan het werk. We hebben na een uitgebreide aanbestedingsprocedure een bureau gevonden dat allereerst de grote lijnen uitzet en daarna aan de slag gaat met de verdere en concrete uitwerking daarvan.”

Nog geen antwoord

Wat voor huizen er precies komen, welk bouwtype, in welke prijsklasse en wat de bouwdichtheid wordt; dat zijn daarom allemaal vragen waar de Gemert-Bakelse wethouder geen antwoord op kan geven. ,,Nee, het is nu nog te vroeg om daar op in te gaan.”

Hetzelfde geldt voor vragen over via welke (nieuwe) wegen de wijk straks bereikbaar wordt en wat voor voorzieningen er komen op het gebied van groen, scholen, winkels en medische zorg. ,,Ook die zaken komen uiteraard pas in een later stadium aan bod.”

30 procent sociale huurwoningen

Afgesproken is dat de firma die met de planvorming aan de slag gaat, Bureau SAB uit Arnhem, de Gemertse bevolking daarbij nadrukkelijk zal betrekken. Eind dit jaar moet het plan klaar zijn, waarna het begin volgend jaar aan de politiek zal worden voorgelegd. Daarna volgt ook nog de gebruikelijke formele inspraakprocedure.

Ook al is er nog niet veel te zeggen over de concrete bouwplannen, duidelijk is wel dat de uitbreidingswijk moet voldoen aan de voorwaarden die in de nieuwe Gemert-Bakelse Woonvisie zijn vastgelegd, erkent wethouder Coppens. Dat betekent dat er gestreefd wordt naar een percentage van 75 procent betaalbare huur- en koopwoningen, waarvan 30 procent sociale huurwoningen.