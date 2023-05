6 tips voor de liefhebbers: dit wil je niet missen op de de laatste dag van Breda Jazz Festival

LIVE eredivisie | RKC Waalwijk hoopt nog altijd op play-offs in duel met FC Twente

RKC Waalwijk hoopt het ijzersterke seizoen te bekronen met het halen van de play-offs om Europees voetbal. Daarvoor moet RKC de achtste plek nog zien over te nemen van Heerenveen. Het gat tussen beide ploegen is één punt. De wedstrijd tussen PSV en Heerenveen volg je in dit liveblog en in onderstaand blog blijf je op de hoogte van de verrichtingen bij RKC tegen FC Twente (aftrap 14.30 uur).