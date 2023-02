60.000 euro schade door afgebroken tak op dak zwembad in Breda

BREDA - De afgebroken boomtak die in juli vorig jaar een gat in de muur van zwembad Sonsbeeck sloeg, heeft voor flink wat schade aan het gebouw gezorgd. De reparatie heeft weken geduurd. Zwemmers hadden geen hinder van de werkzaamheden.

Vanuit het niets viel er in juli vorig jaar een enorme tak van een populier op zwembad Sonsbeeck in Breda. De afgebroken tak sloeg een groot gat in de muur en het dak van het zwembad. Navraag bij de gemeente Breda leert dat het herstel veel tijd in beslag heeft genomen.

Behoorlijke klus

,,Het was een behoorlijke klus, omdat er een stuk muur en een gedeelte van het dak vervangen moest worden", zo laat de gemeentewoordvoerder weten. ,,De klus heeft wel een paar weken in beslag genomen. De kosten hiervoor waren rond de 60.000 euro. In het najaar van 2022 was alles weer hersteld.”

Quote Alle bomen rond het zwembad zijn inmiddels gecontro­leerd en zij zijn allemaal gezond Gemeentewoordvoerder Breda

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de bomen rond het zwembad. ,,Alle bomen rond het zwembad zijn inmiddels gecontroleerd en zij zijn allemaal gezond. Alleen de populier waarvan de tak op het dak van Zwembad Sonsbeeck viel, hebben we moeten kappen. Hiervoor in de plaats zijn drie nieuwe bomen en een rhododendron geplant.”

Schimmelinfectie

De tak van de populier bleek van binnen rot te zijn. Een schimmelinfectie had de boom aangetast. Daarom is de hele boom vorig jaar verwijderd. De bezoekers van het zwembad hebben geen last van de reparatie gehad.

De gemeente controleert haar bomen regelmatig, gemiddeld eens in de drie à vijf jaar. Deze populier is een zogenoemde attentieboom, omdat er veel mensen langslopen. De boom zag er tijdens eerdere inspecties ‘kerngezond’ uit.