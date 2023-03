8 redenen om uit te gaan: Milow, Maartje & Kine, Abba in een symfonisch jasje en meer

Oorzaak explosie Huijbergen nog niet vastge­steld: ‘Bewoner ligt in brandwon­den­cen­trum’

HUIJBERGEN - De man die woensdag gewond raakte bij de brand en explosie in zijn huurwoning aan het Buntven in Huijbergen is overgebracht naar een brandwondencentrum. De exacte oorzaak van de gebeurtenissen is nog niet bekend.