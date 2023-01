A16 bij Moerdijk urenlang dicht na ongeval met drie gewonden, automobiliste vermoedelijk onder invloed

Blaastest en bloedproef

De politie vermoedt dat de automobiliste uit Ter Aar onder invloed van alcohol was, maar kon vanwege de ernst van haar verwondingen ter plekke geen blaastest afnemen. ,,Daarom is er een bloedproef afgenomen", vertelt de woordvoerder. Daaruit moet blijken of de vrouw daadwerkelijk onder invloed was.

Weg dicht

Het ongeval zorgde voor flinke schade. De weg is de komende uren afgesloten en het overige verkeer wordt omgeleid. Het verkeer in de richting van Rotterdam naar Breda kan omrijden via Gorinchem (A15, A27). Verkeer in de richting van Antwerpen kan via Bergen op Zoom (A29). Volgens Rijkswaterstaat is de weg naar verwachting rond 12.00 uur weer vrij.