A17 dicht bij Roosendaal door ongeluk met vrachtwagen

Tommy kan spelen waar hij wil, ‘op het orgel ben je een hele band in je een­tje’

BOXTEL/SCHIJNDEL - De Meierij is met zijn vele kerkorgels en beiaards (carillions) voor Tommy van Doorn (32) uit Schijndel één grote speeltuin vol instrumenten. En met maar een stuk of zes professionele bespelers in Brabant, mag hij spelen waar hij wil.