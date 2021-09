A58 blijft uren dicht: gekantelde vrachtwagen sluit snelweg volledig af bij Oirschot

Geboorte­dorp Wijchen is inspiratie voor animator van Het Klokhuis en De Vooravond: ‘Zit wel wat van mezelf in de personages’

7 augustus WIJCHEN/VUGHT - Animator Martijn van Hoek (34) scoort goed met zijn sketches over Rolf en Jeffrey. Hij woont in Vught, maar groeide op in Wijchen. Het dorp vormt een inspiratiebron voor zijn werk.