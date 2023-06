A58 dicht bij Tilburg door ongeval op snelweg

Nederland­se Marit (19) is een van ‘s werelds beste footgol­fers: ‘Nooit verwacht op een WK te spelen’

Footgolf een officiële sport? Jazeker. Met haar behendige traptechniek wist de Nederlandse Marit Schaap (19)al aardig wat medailles binnen te slepen. De laatste in dat rijtje is de zilveren plak op het WK Footgolf in Amerika.