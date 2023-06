A58 kort dicht door ongeluk bij Wouwse Plantage, file door schoonmaakwerk met grote ‘asfaltstofzuiger’

Tilburgs bushokje naar Fries museum, stad krijgt nieuwe hokjes (waar je ook je telefoon op kunt laden)

TILBURG - Ooit waren ze ‘ultramodern’ en ‘luxe’, maar de dagen van de TOP-haltes zijn geteld. De bekende Tilburgse bushokjes sneuvelen, al gaat er eentje naar een museum in Friesland en blijft een ander exemplaar in Tilburg bewaard. Ze maken plaats voor nieuwe bushokjes, 200 in totaal.