A59 dicht door ernstig ongeval bij Waspik, vrouw zwaargewond bekneld in auto

Atik Stadion wordt steeds vaker poparena: ‘Alle facilitei­ten daarvoor zijn gewoon aanwezig

ROOSENDAAL - Voetbal zal altijd op de eerste plaats staan in het Atik Stadion in Roosendaal. Maar daarnaast manifesteert de voetbalarena zich steeds nadrukkelijker als locatie voor concerten en festivals. Zoals het Tribute Fest op vrijdag 8 september en A Tribute to Monsters of Rock op 9 september.