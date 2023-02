Aantal bedreigingen tegen hulpverleners neemt in Breda niet toe: ‘Maar geweld heeft altijd impact’

Remy Keijsers ging van ‘knokken tot je erbij neerviel’ in België, naar ‘technisch beter verzorgd’ voetbal bij DVS

Drie keer gewonnen in drie wedstrijden, drie goals gemaakt en zes assists verzorgd. Na vijf jaar in België te hebben gevoetbald, laat de Eindhovense aanvaller Remy Keijsers (30) zich weer als vanouds gelden bij vierdeklasser DVS in Aalst.