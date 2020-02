Aantal drugslabs in Brabant blijft stijgen: opnieuw koploper van Nederland

Gelderland staat met 18 labs, 15 opslaglocaties en 28 dumpingen op plek twee. Dat blijkt uit het Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2019 van de politie.

Qua productielocaties van synthetische drugs als xtc en crystal meth en qua opslag van de chemicaliën en materialen die daarvoor nodig zijn, zoals ketels, is in Noord-Brabant een stijging te zien. In 2018 werden er nog 22 productielocaties en 28 opslaglocaties aangetroffen. Ook toen ‘scoorde’ de provincie met afstand het hoogst.

Volledig scherm Uitsnede politierapport. © ERISSP Landelijk overzicht Synthetische Drugs 2019

Minder dumpingen van drugsafval

Het aantal vastgestelde dumplocaties van afval, afkomstig van de productie van de synthetische middelen, nam af: negentig in plaats van de 109 in 2018. Die trend is overigens in heel het land zichtbaar. In Oost-Brabant werd iets meer gedumpt dan in West-Brabant. Kijkende naar het aantal opslag- en productielocaties is het verschil tussen Oost- en West-Brabant verwaarloosbaar.

,,Een vermindering van het aantal dumpingen zegt weinig over de hoeveelheden afval die geproduceerd worden”, schrijft de politie over de daling. ,,Zo blijven aanzienlijke hoeveelheden afval achter in vaatwerk op verlaten productieplaatsen.” Max Daniel, portefeuillehouder drugs bij de politie, stelt tevens: ,,Mogelijk wordt vaker drugsafval geloosd in het bodem- en oppervlaktewater.”

Landelijke cijfers

Het aantal ontdekte drugslabs in heel Nederland steeg van 82 in 2018 naar 90 vorig jaar. Het aantal ontdekte opslaglocaties nam toe van 79 tot 85. Landelijk werden er zo'n honderd dumpingen minder aangetroffen dan in 2018.

Opvallend is de toename van het aantal productielocaties voor crystal meth. In 2019 waren dat er negen, tegen zeven een jaar eerder.

Max Daniël: ,,Tot enkele jaren terug werden methlabs niet of nauwelijks aangetroffen in ons land. Omdat de verkoopprijs van crystal meth aanzienlijk hoger ligt dan die van xtc of amfetamine, zijn de te behalen winsten groot. Mogelijk is dat voor Nederlandse drugsproducenten de reden om over te stappen op crystal meth.”

En 2020 dan?