Aantal klachten in Waalwijk daalt, maar bij overtredingen is wél vaker dwang nodig

WAALWIJK - Stank, illegaal bouwen, verdachte situaties. Het aantal klachten daarover is in Waalwijk fors gedaald, toch is de gemeente meer tijd kwijt aan handhaving. Er blijkt bij overtredingen vaker dwang nodig om het op te lossen.