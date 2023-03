Aantal mensen in Tilburg dat toestemming geeft voor orgaandonatie is afgenomen

Kavel Gulden Akker in Diessen is niet meer te koop: ‘We laten het de komende jaren voor wat het is’

DIESSEN - Het bouwkavel Gulden Akker 32 in Diessen wordt voorlopig niet verkocht. Dat stukje bouwgrond was inzet in onderhandelingen om de toekomstige woonwijk Vroonacker mogelijk te maken. Nu de rechter daar een streep door zet, wil het college van B en W het kavel ‘laten voor wat het is’.