Aanvalsplan om klimaatverandering het hoofd te bieden

Toeterende Peter vecht trompetver­bod aan: ‘Sinds wanneer mag je in Brabant geen muziek meer maken?’

ROOSENDAAL - Muzikant Peter Matthijssen legt zich niet bij neer bij het verbod om met zijn trompet in de Roosendaalse binnenstad te spelen. De markante Roosendaler kondigt aan dat hij in hoger beroep gaat: ,,Het gaat nergens over. We leven in een vrij land.”