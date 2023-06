Aanvoerder Jamie Kankam bevrijdt Baronie diep in blessuretijd: ‘Ik zag meteen dat het een goede bal was’

‘Kiloknal­lers’ blikvanger op Laarbeeks reggaefes­ti­val

AARLE-RIXTEL - Een stralende zon, een drankje in de hand en op de achtergrond heerlijke reggaemuziek. Wie daar interesse in heeft is op zaterdag 10 juni welkom bij festival Lowman in Aarle-Rixtel.