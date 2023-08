Aart helpt Oekraïense vluchtelingen bij vinden van stabiliteit: ‘In plaats van alleen bezig zijn met overleven’

Juli iets drukker dan verwacht voor Eindhoven Airport, meer passagiers dan voor corona

EINDHOVEN - De maand juli was een heel goede voor Eindhoven Airport. Op de luchthaven was het zelfs ietsje drukker dan vier jaar geleden, vóór de coronacrisis. Voor augustus verwacht Eindhoven Airport ongeveer een zelfde aantal passagiers te vervoeren als in de afgelopen maand.