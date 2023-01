Accu's, dekens en winterkleding voor Oekraïne gevraagd

Bestuurder laat bewustelo­ze fietser achter na aanrijding in Veghel

VEGHEL - Een automobilist die vorige week betrokken was bij een aanrijding met een fietser, is na het ongeluk doorgereden. Dat stelt de politie. Die is op zoek naar de bestuurder. De fietser raakte flink gewond bij het ongeluk in Veghel.

6:46