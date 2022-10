Acht pups van drie weken oud gestolen uit Brabantse schuur, politie maakt zich ‘ernstige zorgen’

De coronabe­smet­tin­gen stijgen. Nou en? We zijn toch gevacci­neerd? Microbio­loog: ‘We komen er nooit meer vanaf’

TILBURG - Het aantal coronabesmettingen stijgt weer, meldt het RIVM. Het is ook terug te zien in een toename van opnames in de Brabantse ziekenhuizen. Maar we werden toch helemaal niet meer zo ziek van corona? Is die laatste vaccinatie dan nu al weer uitgewerkt? Arts-microbioloog Jean-Luc Murk legt uit.

28 september