Achtergelaten pekinees Parel heeft nu een blij baasje, Bente

Maalderij groeide uit tot slachterij en verzamel­cen­trum voor varkens; nu wacht de sloophamer in Venhorst

VENHORST - Iedereen die weleens over de Statenweg van Boekel naar Venhorst is gereden, kent het al jaren leegstaande gebouw van Animo. Het bijna honderd jaar oude pand is inmiddels omgeven door hekken en gaat over enkele weken tegen de vlakte.