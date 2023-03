Actiedag NLdoet levert amper nieuwe vrijwilligers op: ‘We hebben ze nooit meer teruggezien’

Complimen­ten en iets lekkers voor de troeptop­pers: blijf dan maar eens cynisch

Deze week werden, in navolging van onze ooit enthousiast toegeklapte ‘zorghelden’, de vuilnismensen in het zonnetje gezet. Het was de ‘Week van de AfvalHelden’ en natuurlijk nam ook Etten-Leur daaraan deel. Nadat eerder dit jaar al een loonsverhoging van 13 procent was beloofd, was het nu de beurt aan ons consumenten om de troeptoppers te bedanken.