Acties vanaf 7 februari bij Fokker Elmo als directie eis bonden voor gelijke verhuisbonus negeert

Op 24 januari bleek de actiebereidheid groot toen FNV en CNV in Hoogerheide de Elmo-medewerkers bijeen riepen. Hun fabriek sluit in de loop van dit jaar, de productie verhuist naar Papendrecht, net als die van Fokker Landing Gear in Helmond. Maar daar worden aan werknemers buiten het sociaal plan om drie à vijf maandsalarissen extra beloofd als ze meegaan naar Papendrecht, aldus FNV-bestuurder Jan Meeder.

‘Te gek voor woorden’

Die kondigde toen al een ultimatum aan voor een gelijke verplaatsingsregeling voor Elmo. Dat is woensdag 1 februari ingegaan. GKN krijgt tot dinsdag 7 februari, 12.00 uur de tijd om in te stemmen. Zo niet dan volgen er acties. ,,Dat GKN buiten ons om extra afspraken heeft gemaakt in Helmond is te gek voor woorden. Dat pikken onze leden bij Fokker Elmo niet, want het gaat om duizenden en soms tienduizenden euro’s meer per werknemer aan compensatie voor de verhuizing naar Papendrecht.”