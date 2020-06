Ad en Mieke uit Rijen al vijf maanden vast op Lanzarote: ‘We hebben heimwee, zijn het zat, slapen slecht’

Video Woning Tilburg beschoten, derde schietpar­tij in drie dagen tijd

7 juni Een onbekende dader heeft afgelopen nacht meerdere keren op een huis aan de Korvelseweg in Tilburg geschoten. Vanaf de straat zijn twee kogelgaten te zien in een raam in de bovenwoning. Het is de derde schietpartij binnen een paar dagen tijd.