Ad Hendriks, koersballer 2022

In Tilburg reden bijna 99.000 mensen te hard of door rood: deze flitskast pakte de meeste overtre­ders

TILBURG - Opgeteld flitsten de negen vaste flitspalen in Tilburg afgelopen jaar bijna 48.000 keer. De trajectcontrole op de Burgemeester Letschertweg (N260) was ‘goed’ voor nog eens bijna 34.000 snelheidsovertreders en op de N65 in Tilburg gingen ruim 17.000 hardrijders op de bon.