Adrie (74) is altijd wel te porren voor een bestuursklus. ‘Voor nee zeggen ben ik niet op de wereld gezet’

Elvis is een onuitputte­lij­ke inspiratie­bron voor Frank Anthony: ‘Veel meer dan de man in dat witte pak’

OSS - Bijna veertig jaar is hij Elvis Tribute Artist. Frank Anthony stond op honderden nationale en internationale podia om The King te vertolken. De Osse Nederlandse Elvis doet in januari mee aan de European Elvis Championships in Engeland. Samen met 40 andere Elvissen.