Adrie Tukker interim-directeur PeelrandWonen in Boekel

Waar blijven de 40 kerkgan­gers van Raamsdonks­veer als er woningen in de kerk komen?

RAAMSDONKSVEER – De 40 trouwe kerkgangers in Raamsdonksveer moeten verkassen, want de kerk staat te koop. Grote vraag is echter: waar moeten ze heen? Wordt de hele kerk volgebouwd met appartementen of krijgen ze een hoekje in de zijvleugel?

7:30