Afketsen komst 240 arbeidsmigranten valt illegaal wonende buren rauw op het dak

‘s Nachts voetballen in RBC-stadion voor moslimbe­graaf­plaats: De Ramadan Cup

ROOSENDAAL - Middenin de nacht voetballen in het RBC-stadion: dat was het recept van de ‘Ramadan Cup’. In het felle licht van de stadionlampen deden honderden moslims mee aan dit initiatief, waarmee geld werd ingezameld voor een islamitische begraafplaats in Roosendaal.