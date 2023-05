Afrit A4 bij Bergen op Zoom dicht na ongeluk met fietser

Even balen na schermstunt in Istanbul: ‘Shiiit, net geen zestiende op de wereldrang­lijst’

Het Nederlands degenteam had nog nooit een medaille behaald bij een groot toernooi. Plots stonden ze afgelopen weekend in de finale van de World Cup in Istanbul. Dat smaakt naar (veel) meer voor de Bossche scherm broers Tulen, die de helft van het nationale team vormen.