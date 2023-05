Afvalverwerker ATM verkozen tot meest innovatieve bedrijf van Moerdijk op Ondernemersgala

COLUMN Je wil de groeten hebben van Marianne Vos, niet van meneer Hak

Het Spazio Pantani in het voormalige treinstationnetje van Cesenatico is een pareltje van een museum. Heerlijk ronddwalen in het leven van de Italiaanse wielerheld. Vitrines vol oude koerstruien, krantenknipsels, glimmende trofeeën en andere memorabilia. De enige moderne uitspatting zijn wat filmpjes over zijn grootste triomfen.