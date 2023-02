Agenten verkleden zich als bezorger voor aanhouding: twee kilo drugs en 20.000 euro cash gevonden in Breda

Nieuw plan Johan Vlemmix voor Sterren­wacht Hoeven: atoombun­kers en voorlich­ting over kernrampen

HOEVEN - Er zijn op dit moment 14.000 atoomwapens in de wereld, maar in Nederland geeft niemand meer voorlichting wat er moet gebeuren als er een kernramp plaatsvindt. Johan Vlemmix wil dat in de oude Sterrenwacht in Hoeven gaan oplossen.