‘Agge mar oe zelluf zijt’ tijdens de grotste oeptocht van ut Faantelaand

Saskia haakt vastena­vend­fi­gu­ren: 'Mijn hoofd ontploft soms van de ideeën'

Krabben, pakkendragers of ’t geitje: Saskia Vermunt (51) haakt alles wat met de Bergse Vastenavend te maken heeft. Tv-kijken doet ze het liefst met een haakwerk in de hand. “Maar dan alleen met een Nederlands of Engels programma hoor, een Zweedse serie is als je bezig bent niet te volgen.”