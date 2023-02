Aha: dit betekenen de vier nieuwe beelden op de Peperbus

De vier beelden zijn een cadeau voor Bergen op Zoom, afkomstig van Stichting Vastenavend. Ze gaven het aan de stad ter ere van het 7 x 11 jarig jubileum van de naoorlogse Vastenavend. Dat jubileum was eigenlijk in 2022, maar door corona werd de onthulling een jaar uitgesteld.

Bergse kunstenaars

De vier beelden staan in de nissen op de hoeken van de toren. Die waren eerder nog leeg. De sculpturen zijn gemaakt door Bergse kunstenaars. Ze stellen allemaal een ander figuur voor: Gertrudis van Nijvel, een zeemeermin, Jan metten Lippen en de nar. “Maar hoe verschillend ze ook zijn, hun verhalen grijpen in elkaar en versterken elkaar”, vertelt Kees van Stichting Vastenavend. “Ze vertellen over de historie en de identiteit van de stad.”

De beelden zijn gemaakt door Eric Elich, Kees Warmoeskerken, Sjoerd van den Boom en Paul Lelieveld.

De Nar

Laten we beginnen met de meest voor de hand liggende beeld als je aan Vastenavend denkt: de Nar. “Hij heeft wortels in Middeleeuwse tradities”, aldus Kees. “Hij symboliseert ook de omgekeerde wereld: met zijn grappen maakt hij hoogmoed belachelijk en geeft aandacht aan al wat achtergesteld is. Niets is wat het lijkt, en daar prikt deze allemansvriend met een knipoog doorheen.”

Waar je de Nar kunt vinden? Aan de zuidkant van de Peperbus, met een lange neus richting de Hoogstraat.

De zeemeermin

Dit beeld komt uit een mythe. Die vertelt hoe een zeemeermin dorst had, maar ze in Reimerswaal niets te drinken kreeg. In Steenbergen was er slechts vies water voor haar, maar in Bergen op Zoom hoorde vissers haar. Die gaven haar een overlopende schelp met zuiver bronwater. Daarop sprak ze de volgende woorden: “Reimerswaal zal vergaan, Steenbergen half vergaan, Bergen zal blijven bestaan!”

In de beeltenis zit de zeemeermin op een rots, uitkijkend naar het Noordwesten, richting Steenbergen en het verdronken land van Reimerswaal. Je vindt haar aan de kant van de Zuivelstraat.

Gertrudis van Nijvel

Misschien een minder bekende naam, maar toch een belangrijke in de Bergse geschiedenis. Volgens de legende sloeg deze heilige en abdis een bron aan de Schelde en stichtte ze daar een kerk. Ze is de beschermer van de stad én degene naar wie de kerk in de Peperbus vernoemd is: Sint-Gertrudis. Daarnaast is ze ook beschermheilige van reizigers en werd ze aangeroepen als er een muizen- of rattenplaag was – vandaar de muizen op haar staf.

Je vindt Gertrudis van Nijvel links boven de ingang van de Peperbus, kijkend in de richting van de vroegere bron.

Jan metten Lippen

Beter bekend als Jan II van Glymes, heer van Bergen op Zoom van 1440 tot 1494. Onder zijn bewind werden er gebouwen gebouwd die nu nog kenmerkend zijn voor onze stad: het Markiezenhof en de Gertrudiskerk. “Hij creëerde de stad die we eigenlijk nog steeds willen zijn: sociaal-cultureel én qua bedrijvigheid aan de top.”

Het beeld van Jan metten Lippen kun je zien als je vanaf de Grote Markt omhoog kijkt, rechts boven de ingang. Zo kan hij zijn Markiezenhof nog altijd goed in de gaten houden.

