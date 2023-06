Al 25.000 euro opgehaald voor familie van verdronken Abdyrahman (6) uit Oss

Burgemees­ter Willemijn van Hees na brand bij haar woning: ‘Ineens bonkte de buurvrouw op de deur: brand!’

VLIJMEN - „Wat was dat schrikken afgelopen nacht!” reageerde burgemeester Willemijn van Hees een dag na de brand bij haar woning in Vlijmen. Nadat de buurvrouw haar midden in de nacht waarschuwde, kwam de burgemeester van Heusden direct in actie. „Met een tuinslang hebben we gepoogd een draak te temmen met een pipet. Althans, zo voelde het.”