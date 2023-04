‘Al mijn zonen’ van het Roosendaals Toneel is een heuse thriller

VOETBAL TOTAAL ‘Grappenma­ker’ belt arbiters af, vier goals Jerry van Ingen niet voldoende; dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Bij de wedstrijden van Sliedrecht en SVW had een ‘grappenmaker’ de scheidsrechter afgebeld, maar kon er toch een vervanger worden gevonden. Papendrecht en De Alblas zetten een nieuwe stap richting titel. Jerry van Ingen scoorde vier keer voor Dubbeldam, maar het was niet voldoende voor de winst. Met dit complete overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van dit weekeinde.