Alle statistieken verzameld: dit zijn de beste en slechtste amateurclubs van het afgelopen seizoen

Vandalen rukken afdekzeil van zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk los, politie op zoek naar daders

SLEEUWIJK - Onbekenden hebben afgelopen weekend grote schade aangericht bij een openluchtzwembad in Sleeuwijk. Bij zwembad Bijtelskil aan de Griendweg kwamen medewerkers erachter dat een afdekzeil van het bad was afgebroken. Over de gehele lengte van 17 meter was het zeil los gerukt.