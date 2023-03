Alle verenigingen stoppen met ophalen oud papier in Waalwijk: ‘We voelen ons in de steek gelaten’

De meest in het oog springende kandidaat voor Provincia­le Staten uit Oss is ook de jongste: Jade van der Linden

OSS/UDEN/VEGHEL - Wie al even de tijd nam om de enorme kieslijst met twintig partijen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten door te nemen, kon zien dat er aardig wat mensen uit de regio Oss/Uden/Veghel op de kieslijsten staan. Een stuk of vijf zullen (weer) in de Provinciale Staten komen.