Alle voertuigen GO Sharing voorlopig niet te gebruiken door faillissement van fabrikant

Comité Venkant: ‘Zoek naar groot weiland voor flexwonin­gen, niet priegelen in groenstro­ken’

SINT-MICHIELSGESTEL - Buurtbewoners van de Venkant in Sint-Michielsgestel doen een beroep op de Wet open overheid (Woo). Ze willen alle documentatie inzien over hoe Sint-Michielsgestel de laatste tijd is omgegaan met het onderwerp ‘flexwoningen bouwen.’

17:00