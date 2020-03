Alleen de stilte bij het afscheid is nog hetzelfde: ‘Ons werk is kil geworden’

Boekel en Uden tellen relatief de meeste coronabe­smet­tin­gen in Brabant

16 maart Waar Breda en Tilburg in absolute aantallen de meeste coronapatiënten hebben, tellen Boekel en Uden relatief de meeste. Per 10.000 inwoners in Boekel zijn ruim dertien mensen besmet met het virus. In Uden komt dat aantal op ruim tien.