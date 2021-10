Alleen maar meer mest en stallen, onderzoekers kritisch op twintig jaar Ruimte voor Ruimte in Brabant

Sloop van stallen, bouw van extra woningen. Dat was - heel in het kort - waar de provinciale Ruimte voor Ruimte-regeling begin deze eeuw voor stond. Als het antwoord op het mestoverschot, om het aantal veehouderijen terug te dringen, verpaupering van het buitengebied te voorkomen en de Brabantse natuur een handje te helpen. De Zuidelijke Rekenkamer concludeert twintig jaar later in een rapport dat dit niet, of in elk geval te weinig, gelukt is.