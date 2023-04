Alleen natuurvergunning staat megawindmolens in Dinteloord nog in de weg

Ooit de beste rugbyer van Nederland, nu door een gescheurde kruisband aan de zijlijn in Et­ten-Leur

In de herfst van zijn carrière is Rik Roovers (34) teruggekeerd in Etten-Leur. De club waar hij als jong talent tweemaal werd uitgeroepen tot landelijk rugbyer van het jaar, leunt de laatste jaren op zijn ervaring. Door een kruisbandblessure merkt Roovers dit seizoen dat hij als extra assistent-trainer beduidend minder invloed heeft dan op het veld.