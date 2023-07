Allemaal toneel, maar wie speelt hier?

In de rubriek Weet jij het? zoeken we in samenwerking met het Stadsarchief Breda en het West-Brabants archief informatie over een foto uit de regio, waarvan weinig of niets bekend is. Ken je iemand of sta je er misschien zelf op? Herken je de locatie? Of weet je bij welke gelegenheid de foto is gemaakt? Ken je een anekdote over de foto? Reageer in het kader onder aan dit artikel.