Alles of niks voor Finn van de Wiel met Red Eagles dit weekend

Red Eagles Den Bosch leek uitgeschakeld voor een plekje in de play-offs in de eredivisie ijshockey, maar een onverwachte en zeer knappe uitzege bij Capitals Leeuwarden vorige week veranderde de zaken. Dit weekend kan het alsnóg, weet ook forward Finn van de Wiel.

De jacht op een play-offticket leek voor de ijshockeyers van Red Eagles Den Boschte stranden na een nederlaag tegen Dordrecht, maar toen was daar op carnavalszaterdag plots een onverwachte uitzege bij het hooggeplaatste Capitals Leeuwarden.

Carnaval in de bus

Finn van de Wiel, forward bij Red Eagles, vond het prachtig dat in Friesland werd gewonnen. ,,We waren maar met z’n tienen afgereisd omdat er veel blessures en zieken waren. Leeuwarden had een complete selectie, maar toch hebben we het geflikt; we wonnen met 1-3. Op de terugweg in de bus zijn we al begonnen met carnaval vieren en bij thuiskomst zijn we met z'n allen Oeteldonk in gegaan. Super gezellig.”

Quote Ik hoop dat er zaterdag veel mensen naar het Sportiom komen om ons te steunen. Finn van de Wiel

Dit weekeinde worden de laatste wedstrijden in de reguliere competitie gespeeld en Red Eagles moet twee keer winnen om alsnog de play-offs in te mogen. ,,We gaan er in ieder geval alles aan doen. Ik hoop dat er veel mensen naar het Sportiom komen zaterdag om ons te steunen”, zegt hij voorafgaand aan de kraker tussen de nummers zes en negen. Alleen de eerste acht ploegen in de eindstand spelen play-offs. Zondag wacht Red Eagles dan nog een uitduel bij het tweede team van Flyers Heerenveen.

Oranje Onder 20

De kern van het Bossche team wordt gevormd door een groepje van zes jongens die in 2004 zijn geboren, onder wie Van de Wiel. ,,We spelen ook met z'n allen bij Oranje Onder 20. Afgelopen jaar zijn we op het WK in onze groep vijfde geworden met Oranje en hebben we ons net gehandhaafd op dat niveau.”

Van de Wiel begon al op z'n vierde met ijshockey. ,,Ik ging met mijn moeder naar het Spoorwegmuseum in Utrecht en daar lag een ijsbaantje bij. Ik vroeg welke sport daar op werd gespeeld. IJshockey dus, en dat leek me wel leuk. Ik ben begonnen bij de ijshockeyschool van Eddy Gosselin.”

Structureel gebrek

Ook al is hij pas 18 jaar, Van de Wiel is al aan zijn derde seizoen bezig in het eerste team van Red Eagles. ,,We hebben vrijwel structureel gebrek aan spelers. Dit seizoen ook weer, vanwege een aantal langdurige blessures. Gelukkig hebben we een paar jongens die al gestopt waren, bereid gevonden om terug te keren. Stefan en Erwin Ophelders en Mark Schra. Daar hebben we veel aan.”

Waar de lat ligt voor Van de Wiel? Vermoedelijk hoger dan het eerste team van Red Eagles. ,,Maar het is wel écht mijn club. Als ik het gevoel heb dat ik een volgende stap moet maken, dan zal ik dat wel doen. Maar wanneer dat is, dat weet ik nog niet. Eerst willen we er alles uithalen dat erin zit hier in Den Bosch.”

Stand eredivisie:

1. Amsterdam Tijgers 22-59

2. Gijs Groningen 23-57

3. Tilburg Trappers-2 23-54

4. Eindhoven Kemphanen 22-50

5. Capitals Leeuwarden 23-48

6. Yeti's Breda 22-34

7. Dordrecht Lions 23-34

8. Dragons Utrecht 23-33

-------------------------------------------

9. Red Eagles Den Bosch 22-31

10. Flyers Heerenveen-2 22-20

11. Smoke Eaters Geleen 22-11

12. Nijmegen Devils 23-7

13. Zoetermeer Panters 22-0