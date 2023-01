Alles over warmtepompen bij Energiecafé in d’n Teut

Bullshift gaat in Veghel verslaafde jongeren in Meierij­stad helpen

VEGHEL - Verslavingsinstelling Bullshift gaat in Veghel aan de slag met de begeleiding van jongeren met drugsproblemen. Bulshift is opgericht door ex-verslaafde Ton Delisse en zit al een aantal jaar in Uden. In Veghel wordt vanuit een huis aan de Rembrandtlaan 33 gewerkt.

