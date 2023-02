Alles wat je moet weten over carnaval in Klaiendam en Knusterooierslaand

Klaiendam (Dussen)

Wat is het motto in Klaiendam dit jaar?

,,Ut Jukt Nog Steeds!?”

Wie is de Prins?

Ook dit jaar is Prins Bies weer aan de beurt op de scepter over Klaiendam te zwaaien. Het wordt zijn zestiende jaar als Prins Carnaval.

Wanneer is de Optocht?

De optocht is op zaterdagmiddag. Om 13.45 start hij op het Vrijheidsplein.

Wat is er te doen in Klaiendam?

vrijdag 17 februari

20.00 Nummers voor de Optocht kunnen worden gehaald bij dorphuis de Dussenaar, ofwel de Feesthut. Ondertussen kun je daar ,vur proeven’ met FeestDJ Arie.

zaterdag 18 februari

Voorafgaand aan de Optocht wordt de sleuteloverdracht gedaan en Carnaval geopend.

Aansluitend aan de Optocht vind de prijsuitreiking plaats bij de Feesthut.

zondag 19 februari

14.00 De kinderen kunnen Carnavallen met Clown Babsie bij De Feesthut.

maandag 20 februari

14.30 De Boerenbruiloft vindt plaats bij de Feesthut.

dinsdag 21 februari

14.00 In de Feesthut is het tijd voor Het Snotpinnekesbal met NIEKIE.

14.00 55+ Carnaval bij café De Bocht start zijn laatste editie.

16.00 Beat the Carnaval’ gaat van start in de Feesthut. Tijdens het laatste uur wordt het motto voor 2024 bekendgemaakt.

Onder de foto: de activiteiten in Knusterooierslaand

Volledig scherm Optocht in Knusterooierslaand in 2019. © Pix4Profs / Johan Wouters

Wat is het motto in Knusterooierslaand dit jaar?

,,Van wie zijde gij der ene?”

Wanneer is de Optocht?

De Optocht is op zaterdagmiddag. Hij start om 13.11 in de Kerkstraat.

Wat is er te doen in Knusterooierslaand?

vrijdag 17 februari

19.00 De eerste activiteit gaat van start, namelijk de Feestavond bij DOCKS Vissershang.

zaterdag 18 januari

15.00 ‘T Uivernest vult zich met feestende mensen tijdens de Feestmiddag met DJ Joeri.

20.00 De middag loopt over in de avond in ‘t Uitvernest, er komen diverse artiesten langs.

zondag 19 januari

10.30 In de kantine van voetbalvereniging Be-Ready is de aftrap van het Zottefestival.



maandag 20 februari

15.00 In ‘t Uivernest is het tijd voor ,Das Schlager Festival Bruiloft von Anna en Roland’.

20.00 De feestavond van de Schuimduikers vindt plaats bij ‘t Uivernest.

dinsdag 21 februari

13.11 Het Pyjamabal van ,Wij Ok’ begint, met DJ Joost in ‘t Uivernest.

19.00 De lichtjesoptocht start in de Kerkstraat.

20.00 Het is tijd voor ,dûrzuipdinsdag’ in ‘t Uivernest, met Nick Koot, DJ Bram Koopmans en DJ Jantje.