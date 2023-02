Almkerk zit klem met woningbouw, dorpsraad wil snel met gemeente om tafel

‘Ik heb daar zelf geen familie, maar het voelt wel zo’: De Langstraat komt in actie voor Turkije

WAALWIJK – Ook in De Langstraat zijn na de aardbevingsramp in Turkije op allerlei plaatsen mensen direct in actie gekomen. Zo zijn de eerste dag al spontaan veel goederen ingezameld. Oud-Waalwijker Rauf Odabasi staat als tussenpersoon organisaties in Brabant zo goed mogelijk bij.

17:22