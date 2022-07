Als Birgit Verhoeven (1978-2021) met haar krullen ergens binnenkwam, ging het licht aan

„Haar jas hangt nog aan de kapstok en d’r schoenen staan nog in de gang. Soms zet ik wel eens vier borden op tafel in plaats van drie.” Kenneth Verhoeven (42) zit in zijn tuin aan het hoekhuis aan de Burgemeester Mutsaersstraat in Tilburg.



Als prins Knet d'n Irste ging hij in 2020 voorop in het carnavalsfestijn. De plotselinge dood van zijn vrouw vorig jaar zette een streep door zijn terugkeer in Kruikenstad. Op een vrijdag zou hij na werk hier in de tuin met zijn vrouw Birgit van Schijndel zitten, met een wijntje en een toastje. „Ik besef nu: ze komt niet meer terug.”